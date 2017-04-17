Госсекретариат Совбеза по поручению Президента начал проверку 14-го отдельного полка правительственной связи КГБ

Новости Беларуси. Госсекретариат Совета безопасности по поручению Президента начал проверку 14-го отдельного полка правительственной связи КГБ. Подразделение обеспечивает связь руководства страны в военное время.

Проверку проведут в несколько этапов. Специалистам полка предстоит выдвинуться в назначенные районы, развернуть полевые узлы и организовать четкую правительственную связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка боеготовности 14-го полка правительственной связи займет несколько дней на этой неделе. Задача будет выполняться вместе с войсками связи Вооруженных Сил, которые тоже в военный период обеспечивают связью руководство страны.