новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Гостевой брак Павла Деревянко и судьба Жени Белоусова: самые актуальные темы телегида «Антенна-Телесемь» и газеты «СБ. Беларусь сегодня»

04.10.2017 - 11:29

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Инна Полюхович и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» – Ольга Пасияк.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Газета «Звязда» празднует 100-летие со дня выхода первого номера
Ирина Юдина
Откровенное интервью Юлии Меньшовой, съёмки сериала «Сваты» в Минске: актуальные темы «Антенны»
Ирина Овсепьян
Газета «СБ. Беларусь сегодня»: вопросы контроля рождаемости, планирования беременности и проблемы абортов
Ирина Юдина
Обзор прессы за 6 сентября: самые актуальные темы телегида «Антенна» и газеты «СБ. Беларусь сегодня»
Инна Полюхович
Обзор прессы за 30 августа: Первоклассный внук Надежды Бабкиной и дочь Александра Солодухи – кто из «звёздных» детей идёт в школу?
Столетний бренд белорусской прессы: газета «Звязда» празднует вековой юбилей
Столетний бренд белорусской прессы: газета «Звязда» празднует вековой юбилей
Региональный семинар средств массовой информации проходит в Молодечно
Региональный семинар средств массовой информации проходит в Молодечно
Ирина Юдина
Обзор прессы за 12 июля: «Антенна-Телесемь» и «СБ. Беларусь сегодня»
Все новости по теме СМИ Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru