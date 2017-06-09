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Бесплатную гостиницу для онкобольных в Минском районе начнут строить через месяц

09.06.2017 - 13:44

Новости Беларуси. Гостиница для онкологических больных появится в Минском районе. К ее строительству приступят буквально через месяц.Предназначено жилье для пациентов консультационной поликлиники РНПЦ имени Александрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гостинице смогут проживать сразу более сотни больных. Там они с комфортом смогут дождаться результатов анализов, визита к врачу или диагноза. Проживание – абсолютно бесплатное. Ежедневно в поликлинику онкоцентра в Боровлянах обращается около тысячи больных и проводится больше сотни операций.

Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Лучшая в стране поликлиника по количеству оборудования, которое в ней есть. Там прекрасное отделение УЗИ, новые аппараты экспертного класса, эндоскопическое отделение, отделение хирургии одного дня. Хирургия одного дня – это направление мы тоже развиваем, поскольку выявляем опухоли в маленьких стадиях и за один день делаем небольшие операции и пациента опускаем домой.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Те методики, технологии, которые внедрены в нашей стране, принесли определенный успех. Это и высокий процент выявления онкологических заболеваний, и заболеваний в ранней стадии, и снижение смертности на 2,5% за последние 5 лет. Это достаточно существенно, и сегодня в этой части мы можем сравниваться с развитыми странами и с Европейским союзом.

Сегодня в Минске проходит съезд онкологов. Он собрал около восьми сотен врачей и специалистов в этой области медицины.

Бесплатную гостиницу для онкобольных в Минском районе начнут строить через месяц

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