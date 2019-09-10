Государственные телеканалы уходят от посредников при продаже рекламного времени
Новости Беларуси. Государственные телеканалы уходят от посредников при продаже рекламного времени. Этим будет заниматься предприятие, созданное на паритетной основе – государственный сейлз-хаус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение, как ожидается, создаст конкурентную среду на рынке продаж рекламного телевизионного времени в стране, позволит уйти от посредничества, а значит, существенно увеличит эффективность размещения и отдачу от вложенных рекламодателями денег.
Одна из причин создания такой компании – существенное падение объемов рекламного рынка в Беларуси в последние годы. В ближайшее время сейлз-хаус начинает активную работу и планирует с 1 января 2020 года продавать рекламные возможности телеканалов.
Как сохранить зрение при работе за компьютером?
Орлиное зрение, увы, редкость у человека, зато все чаще люди теряют даже то, что заложено им природой и происходит это еще в детстве. В 90% случаев в плохом зрении ребенка виноваты родители.
Когда родители узнают, что их малыш стал хуже видеть, они часто вместо того, чтобы отправиться к специалисту, начинают копаться в причинах. Кто-то винит наследственность, кто-то ругает школу, одни отнимают планшет, другие ищут волшебные таблетки. Поступая так, родители очень часто теряют драгоценное время, когда еще можно сохранить зрение и избавить ребенка от необходимости носить очки в будущем. Каких ошибок нужно избегать? Как сохранить ребенку зрение?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Центра микрохирургии глаза «Voka» – Елена Лихорад.
Как сохранить зрение при работе за компьютером?
Елена Лихорад, врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Центра микрохирургии глаза «Voka»:
40 мин. мы даем зрительную нагрузку, после этого обязательно минимум 10-15 мин. должен быть перерыв. В это время желательно сделать гимнастику для глаз.
*На правах рекламы.
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