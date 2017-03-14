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Государственный министр военной промышленности Египта выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью

14.03.2017 - 16:35

Новости Беларуси. Закрытых тем нет, а сотрудничество с Египтом развивать более интенсивно. Готовность работать по всем направлениям с этой арабской республикой озвучил 14 марта Президент Беларуси на встрече с государственным министром военной промышленности Египта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы в принципе готовы предоставить не только соответствующую помощь в подготовке кадров, но и передаче технологий по всем направлениям сотрудничества, которые вас интересуют. Мы готовы в Египте создавать производства, постепенно развивать их вместе с вами. Словом, запрещенных тем в сотрудничестве между нашими странами нет. Мы готовы развивать контакты по всем направлениям – от сельского хозяйства до военно-промышленного и оборонного комплексов.

Новый импульс динамике отношений между нашими странами был дан в начале года во время официального визита Александра Лукашенко в Арабскую Республику Египет. Теперь эти договоренности реализуются на всех уровнях.

Государственный министр прибыл в страну в составе представительной делегации, которая посетила белорусские заводы и предприятия отечественной «оборонки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мухаммад Саид Аль-Ассар, государственный министр военной промышленности Арабской Республики Египет:
Я благодарю Вас, господин Президент, за встречу, несмотря на Ваш напряженный график. Этим вы подтверждаете заинтересованность в развитии сотрудничества с Египтом. С нашей стороны также имеется большая в этом заинтересованность. Я уверен в успешных результатах визита, который будет на пользу обеим сторонам.

Долгие годы совместный товарооборот между Минском и Каиром развивается преимущество при доминировании белорусского экспорта товаров, а в последнее время и услуг.

Государственный министр военной промышленности Египта выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью

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