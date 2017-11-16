Готовим бульон необычным способом: из запечённых мяса и овощей

В программе «Большой завтрак» готовим с основателем кулинарной школы Аленой Высоцкой вкусный и наваристый куриный бульон.

Алена Высоцкая:

Приготовить популярное, полюбившееся всем блюдо – хороший бульон – как картину маслом нарисовать. И пока во всем мире хозяйки борются за прозрачность бульона, набирает обороты интересный способ его приготовления.



Суть в том, чтобы запечатать белок, который находится в основе бульона из мяса, курицы, рыбы. Запечатывать его нужно при хорошей температуре в духовке, вместе с овощами.

Ингредиенты:

Морковь, лук репчатый, сельдерей, чеснок, зелень, куриная грудка, перепелиные яйца, специи.

Приготовление:

Нарезаем овощи крупными кусочками.

Луковицы можно разрезать просто пополам.



Корень сельдерея, а можно и стебли, также нарезаем. Выкладываем все на противень.

Сверху выкладываем обрезки кожи, косточки и немного филе курицы.



Добавляем пару зубчиков чеснока и веточку розмарина.

Отправляем противень в духовку на 30 минут при максимальной температуре.



Следующий этап – погружаем запечённые овощи в кипящую воду. Добавляем соль, перец, лавровый лист.

И через час уже можно подавать как готовый бульон.



Дополнить готовый вкусный бульон можно вареным перепелиным яйцом и зеленью.



Кстати, бульон, приготовленный с запечёнными в духовке овощами, хранится в холодильнике неделю. Хорошая основа для соусов, вторых блюд и для супов.