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Готовим диетический салат «Оливье» с креветками. Пошаговая инструкция от шеф-повара

29.12.2017 - 12:32

Новый год стучит в окно, а хозяйки в спешке готовятся к приближению торжества. Сегодня очень трудно представить семейный праздник без «Оливье». Блюдо стало новогодней традицией и символом русской кухни, хотя родом из Франции.

Павел Маковка, член гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси:
Этому рецепту мы благодарны французскому повару, который приехал в Москву, звали его Люсьен Оливье. Это происходило в 60-х годах XIX века.

Оливье старался творчески подойти не только к рецептуре, но и к сервировке блюда. Под своим секретным соусом провансаль повар аккуратно выкладывал на блюда рябчиков, куропаток, язык, раковые шейки, а в середине помещал картофель, корнишоны и варёные яйца как украшение.

Павел Маковка:
Публика тогда не оценила этого, смешала всё и наслаждались так. И в знак презрения смешал сам все ингредиенты, и этот салат был очень популярен тогда в ресторане «Эрмитаж» в Москве.

Рецепт современного салата создавали во времена СССР. Тогда с такими деликатесами было очень туго, вот их и заменили колбасой, зелёным горошком и прочими доступными ингредиентами. Но со временем хозяйки придумали и другие оригинальные рецепты знаменитого «Оливье».

Павел Маковка:
Сейчас колбасу заменяют и языком говяжьим отварным и птицей. Сегодня мы сделаем интерпретацию. В наш салат войдёт: филе апельсина, креветки, авокадо, зелень, горошек, морковь, яйца, майонез и листья салата.

Как приготовить салат с такими ингредиентами? Узнаете, посмотрев видео.

Рецепт диетического салата «Оливье»
Павел Маковка, член гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси
Фото. Павел Маковка, член гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси
Рецепт диетического салата «Оливье»
Фото. Рецепт диетического салата «Оливье»
Салат «Оливье» с креветками
Фото. Салат «Оливье» с креветками
Салат «Оливье» с креветками
Фото. Салат «Оливье» с креветками

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