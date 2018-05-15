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Готовим драники с грибами и сыром. Пошаговый рецепт от шеф-повара

15.05.2018 - 10:04

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим драники с грибами и сыром. Для этого нам понадобится: картофель, грибы, сыр, лук, сметана, яйцо, мука и соль. 

Как готовить драники с грибами и сыром? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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