Готовим драники с мороженым. Мастер-класс от повара

Оказывается, драник может быть не только основным блюдом, но и десертом. Главное не боятся экспериментировать.

Георгий Бочарников, повар:

Мы с вами приготовим драник, но драник необычный. Это будет десерт с мороженым. Для начала мы будем натирать картофель на крупной тёрке.

Перед тем как совместить, на первый взгляд, несочетаемые ингредиенты, следует подготовить основу.

Георгий Бочарников:

Далее мы добавляем в картофель яйцо, муку и по вкусу посаливаем.

Чтобы придать пикантность блюду, можно приготовить джем из бекона.

Георгий Бочарников:

Мы мелко нарежем бекон, а потом будем некоторое время вытапливать его на мелком огне, а после добавим сахар и немного винного уксуса.

На разогретом масле и будем обжаривать драники, они должны быть очень хрустящими. Затем начинаем томить на огне бекон, а чтобы вкус джема получился насыщенным, не бойтесь добавить к мясу много сахара. Сладкое будет контрастировать с солёным. В этом необычном сочетании заключается кулинарная магия.

Как совместить драники с мороженым, узнаете, посмотрев данное видео.