﻿ Готовим драники с мороженым. Мастер-класс от повара | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Готовим драники с мороженым. Мастер-класс от повара

19.12.2017 - 10:00

Оказывается, драник может быть не только основным блюдом, но и десертом. Главное не боятся экспериментировать.

Георгий Бочарников, повар:
Мы с вами приготовим драник, но драник необычный. Это будет десерт с мороженым. Для начала мы будем натирать картофель на крупной тёрке.

Перед тем как совместить, на первый взгляд, несочетаемые ингредиенты, следует подготовить основу.

Георгий Бочарников:
Далее мы добавляем в картофель яйцо, муку и по вкусу посаливаем.

Чтобы придать пикантность блюду, можно приготовить джем из бекона.

Георгий Бочарников:
Мы мелко нарежем бекон, а потом будем некоторое время вытапливать его на мелком огне, а после добавим сахар и немного винного уксуса.

На разогретом масле и будем обжаривать драники, они должны быть очень хрустящими. Затем начинаем томить на огне бекон, а чтобы вкус джема получился насыщенным, не бойтесь добавить к мясу много сахара. Сладкое будет контрастировать с солёным. В этом необычном сочетании заключается кулинарная магия.

Как совместить драники с мороженым, узнаете, посмотрев данное видео.

Готовим драники с мороженым. Мастер-класс повара

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

14-15 рублей за час работы: сколько стоит вызвать повара на дом в Минске?
Фотофакт: праздник национальных кухонь прошел в Витебском медуниверситете
Фотофакт: праздник национальных кухонь прошел в Витебском медуниверситете
Helsingin Sanomat: В поисках вечной молодости
Шеф-повар из Минска принят в ассоциацию лучших шеф-поваров мира
Шеф-повар из Минска принят в ассоциацию лучших шеф-поваров мира
Бургер с белорусским колоритом драников: в Гомеле представили «Дранбургер»
Бургер с белорусским колоритом драников: в Гомеле представили «Дранбургер»
Неделя грузинской кухни пройдет в Беларуси
Неделя грузинской кухни пройдет в Беларуси
«Мотальскія прысмакі»: вкусный репортаж с самого известного гастрономического фестиваля Полесья
«Мотальскія прысмакі»: вкусный репортаж с самого известного гастрономического фестиваля Полесья
Ярмарка-фестиваль драников пройдет 12-13 августа в Минске
Ярмарка-фестиваль драников пройдет 12-13 августа в Минске
Все новости по теме Еда
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru