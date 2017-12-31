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Готовим необычный салат из привычных продуктов: овощи, курица, соус из йогурта с солёным огурцом

31.12.2017 - 20:23

С вами Алёна Высоцкая. Сегодня сделаем интересный салат из самых обычных продуктов, которые есть практически у каждого из нас.

Я использую корень сельдерея, картофель, тыкву и курицу.


Итак, начнём с того, что овощи я запеку в духовке. Пока овощи запекаются – я займусь соусом.

Это что-то, похожее на соус дзадзики – такой популярный греческий соус.

Всё, что для него нужно: укроп, чеснок, солёный огурец и йогурт.

И соль-перец по вкусу, естественно. Огурец натираем на мелкую тёрку.
Сейчас очень важный момент – обязательно сливайте сок.
Так же натираем чесночок. Осталось нарезать укроп.
Отправляем укроп к остальным ингредиентам. Добавляем йогурт. Густой, нежирный.
Вот сметана была бы жирной в этом соусе.

Отставляю его ожидать своего часа.

И осталось обжарить с обеих сторон курицу.


Буквально по минуте с каждой стороны на хорошем, большом огне, на раскалённой сковороде. Овощи готовы. Можно приступать к нарезке.

Я решила добавить сюда чуточку копченого сыра.


Это, конечно, необязательно продукт, который есть в каждом нашем холодильнике. Но в таком количестве, в котором он понадобится в этот салат, это – совершенно ничто. Зато вкус он добавит прилично.

Приятного аппетита!

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