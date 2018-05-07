Готовим питу с овощами и мясом. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:

Сегодня мы приготовим питу с овощами и мясом. Для этого нам понадобится: пита, сыр, фарш свиной, овощи, зелень и соус томатный.

Как готовить питу с овощами и мясом? Узнаете, посмотрев видеоматериал.