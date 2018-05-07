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Готовим питу с овощами и мясом. Пошаговый рецепт от шеф-повара

07.05.2018 - 11:23

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим питу с овощами и мясом. Для этого нам понадобится: пита, сыр, фарш свиной, овощи, зелень и соус томатный. 

Как готовить питу с овощами и мясом? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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