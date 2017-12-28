﻿ Готовим рождественское печенье с розмарином и белым шоколадом: пошаговый рецепт | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

Готовим рождественское печенье с розмарином и белым шоколадом: пошаговый рецепт

28.12.2017 - 01:29

С вами Алена Высоцкая, и сегодня – просто рождественское печенье. Но, на самом деле, всё не так просто.

Печенье овсяное.

Печенье с розмарином – пусть вас это не пугает. И очень мило глазированное таким мягким, приятным розовым шоколадом. Готовится буквально несколько минут – поверьте, я вас не обманываю!
Итак, нам понадобится: 110 граммов сливочного масла.  85 граммов мелкого сахара. Немного молока. 30 граммов кукурузного крахмала, 110 граммов муки с разрыхлителем. 4 столовые ложки овсяных хлопьев. 100 граммов белого шоколада. Немного розмарина, шалфей. И свекольный сок.

Итак, начать предлагаю с розмарина.


Оголяю веточку. Его достаточно чуть-чуть. И, главное – очень сильно измельчить. И, чтобы он был не сухой, а именно свежий. Вы знаете, когда его нарезаешь – его запах стоит по всей кухне.

Всё остальное мне нужно просто смешать.


Беру большую  ёмкость – причём, знаете – смешивать можно и с помощью миксера, и с помощью комбайна. Но я предпочитаю  делать это руками, потому что не хочу мыть лишнюю посуду, это такое печенье-«минутка» для меня.

Хорошенечко вымешиваем.

Масло должно быть комнатной температуры. Чуть-чуть буквально молочка. С этим тестом можно совершенно не церемониться. Вот так сжимаете-сжимаете между пальцами.

Ну вот и всё, тесто почти готово. Осталось его поделить на 16 кусочков – это сделать несложно.

Вы не думайте, что я жонглирую от безделья.


Я пытаюсь сделать так, чтобы это тесто стало совсем уж однородным.

Всё. 16 кусочков.

Делим пополам. Каждый снова пополам. Скатываем шарики и отправляем запекать при 180 градусах на 15, может даже 12 минут.

И следите за цветом.

Если уже подрумянились – вынимайте!

А пока печенье будет выпекаться – есть время, чтобы приготовить волшебную глазурь!

Для глазури нам понадобится белый шоколад и немного свекольного сока, чтобы сделать его розовым. Всё очень просто. Топим шоколад, добавляем буквально несколько капель свекольного сока, и готовое печенье обмакиваем в эту глазурь.

На шоколаде не экономьте – иначе он может не растопиться, как следует.

От качества шоколада много зависит.

Свекольный сок добавляйте по капле

Потому что он не должен дать сильно охлаждающий эффект – если много холодного влить. Ну и плюс следите за цветом.

Печенье готово, глазурь готова – осталось всего лишь обмакнуть – и выложить на тарелочку.

Дорогие мои, с Рождеством вас.

Мира благополучия вашему дому.

С вами была Алена Высоцкая. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита!

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Старинный белорусский напиток спасёт от последствий новогоднего застолья
Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд
Под куполом праздника: в цирке прошло новогоднее представление в рамках акции «Наши дети»
Под куполом праздника: в цирке прошло новогоднее представление в рамках акции «Наши дети»
«Это могут быть и шишки. Побрызгали любой краской»: 5 идей для украшения новогодней ёлки
Самые главные люди – это дети: в Минске прошла акция «Профсоюзы – детям»
Самые главные люди – это дети: в Минске прошла акция «Профсоюзы – детям»
«Наши дети»: Дмитрий Лукашенко с семьей навестил педагогический центр Московского района
«Наши дети»: Дмитрий Лукашенко с семьей навестил педагогический центр Московского района
Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
70 тысяч елей и сосен продали лесхозы Беларуси перед Новым годом
70 тысяч елей и сосен продали лесхозы Беларуси перед Новым годом
Все новости по теме Новый год
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru