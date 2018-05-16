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Готовим штрудель с вишней. Пошаговый рецепт от шеф-повара

16.05.2018 - 10:31

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана:
Сегодня мы приготовим штрудель с вишней. 

Как приготовить штрудель с вишней? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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