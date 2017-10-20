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Готовим сладости без сахара: паста из бананов, сухого молока и какао

20.10.2017 - 12:55

Доброе утро! С вами Алена Высоцкая и сегодня я хочу поговорить о десертах, которые точно полезны, которые точно любят дети, и которые точно могут заменить магазинные. И более того, дети их могут сделать сами!

А кто знает, что пить чай с сахаром – вредно?

И пьёте? А кто не пьет чай с сахаром? Молодцы! Сахар – это очень вредный продукт. И нужно его максимально заменять на натуральные ингредиенты, которые не настолько вредны, но при этом тоже сладкие.  В качестве примера я покажу, как приготовить настоящую шоколадную пасту без единой капельки сахара.

Нам нужна помощь – быстренько почистить бананы.

Дальше что мы делаем? Взбиваем!

Кто-то держит миску, кто-то продолжает взбивать, кто-то добавляет по чуть-чуть молоко и какао.

Нам нужно получить настоящий шоколад.

Ну что, есть смельчаки, кто готов попробовать? Подходите. Пробуйте и скажите, достаточно ли всего? Достаточно вкусно, да? Ну что, ребята, смотрите, у нас почти всё готово, теперь мы берём вот такие волшебные пакеты. Наливай, Настюша, аккуратненько.


Как это выглядит вкусно и пахнет. Похоже на настоящий шоколад? Вкусно?

Готовить полезные сладости совершенно просто и интересно.


С вами была Алена Высоцкая. Выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием!

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