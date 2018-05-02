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Готовим сытный мужской завтрак. Пошаговый рецепт от шеф-повара

02.05.2018 - 10:30

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана «Кухмистр»:
Сегодня мы приготовим очень сытный мужской завтрак. Для этого нам понадобится: грудинка, сыр, зелень, яйца и лук с грибами.

Шаг 1:  Нарезаем грибы и лук. Обжариваем лук с грибами.

Шаг 2: Пока лук с грибами жарится, мы нарезаем грудинку. И добавляем в сковородку. В этом блюде очень много белка.

Шаг 3: Когда наша зажарка готова, дадим ей немного остыть. А сейчас смешаем сыр с яйцом и зеленью. И добавляем нашу зажарку.

Шаг 4: Теперь мы зажарку заворачиваем в лаваш.

Шаг 5: Разогреваем сковородку, добавляем подсолнечное масло. Обжариваем лаваши.

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