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Готовимся к Масленице: рецепты вкусных блинчиков от Галины Ивановой

20.02.2017 - 13:15

В этой дружной семье аппетитные блинчики готовят не только на масленицу. Галина Васильевна через день радует своих близких этим вкусным блюдом. В ассортименте – больше 20 вариантов тонких оладушек.

Вот и сегодня с самого утра Галина Васильевна вместе с племянницей решила испечь любимое семейное лакомство.

Один из секретов вкусных блинчиков –добавление в тесто просеянной муки. Тогда масса будет более мягкой и пышной.

Чем больше в тесте сахара, тем румянее получаются края блинчиков. Если главное масленичное блюдо после приготовления получилось бледным, значит, тесто стало кислым. Исправить ситуацию можно, слегка подсластив массу.

Блины

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