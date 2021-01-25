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Готовность к введению в Беларуси биометрических документов обсуждается на совещании у Александра Лукашенко

25.01.2021 - 11:00

Новости Беларуси. Готовность к введению в Беларуси биометрических документов обсуждается 25 января на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ.

Как сообщали ранее представители МВД, идентификационная карта представляет собой небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и основные личные данные владельца.  Используя ID-карту, можно будет получать все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.

Александр Лукашенко:
Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании.

В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить (читать далее).  

Люди в материале: Александр Лукашенко
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В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить

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Новости Беларуси. Беларусь готовится важному для всех нас событию. Их пока еще не выдают, но все готово. Массовая выдача биометрических документов начнется сразу же после принятия соответствующего закона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.



Он будет регламентировать дату выдачи и все нюансы, связанные с этой процедурой. Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию владельца, отпечатки пальцев и электронную подпись. Предполагается, что срок оформления таких документов не будет превышать 15 дней, а в срочном порядке получить идентификационное удостоверение можно будет и за пять.



Павел Хрищенович, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
На сегодняшний день все подразделения по гражданству и миграции во всей стране полностью готовы. Они получили высококачественное оборудование для сбора биометрических данных и также для выдачи биометрических документов. Все это оборудование прошло опытную эксплуатацию, тестирование и полностью готово. Гражданин Республики Беларусь у нас будет получать идентификационную карту, которая будет действовать внутри страны. Она будет выдаваться с 14 лет в обязательном порядке гражданину, а до 14 лет – по желанию законных представителей, то бишь родителей.

Приходит гражданин в подразделение по гражданству и миграции, предоставляет свой паспорт, у него снимают отпечатки пальцев, фотографируют, полностью вся процедура проходит. И после этого ему выдают идентификационную карту. Как я сказал, она будет обязательной. По стоимости предполагается, что детям до 14 лет она будет выдаваться бесплатно. Пенсионерам и инвалидам она будет стоить одну базовую величину, всем остальным гражданам  полторы. Получает гражданин ID-карту, и, если ему необходимо выезжать за границу, тогда ему необходимо будет получить биометрический паспорт. Предполагаемая стоимость для инвалидов, пенсионеров и детей до 14 лет будет полторы базовые величины. Для всех остальных  две базовые величины.



Новые документы максимально защищены, так что вероятность их подделки практически сведена к нулю. Еще один бонус: граждане могут иметь сразу два биометрических паспорта. Это оценят те, кто часто выезжает за рубеж. Например, для получения визы можно будет первый паспорт подать в одно посольство, а второй  в другое.

В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный? (Читайте здесь).