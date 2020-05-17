Говорим о донорстве плазмы понятно. Насколько эффективно переливание при коронавирусе и почему не стоит обещать деньги за кровь?
Новости Беларуси. О тех, кто переболел коронавирусной инфекцией и сегодня добровольно приходит в медучреждения, чтобы сдать плазму и тем самым дать шанс на спасение пациентам со сложным течением COVID-19. Сегодня это более 120 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Надеемся, что с каждым днем их будет становиться все больше.
Юлия Огнева, СТВ:
Полностью выздоровели и выписаны уже около 9000 человек, многие из них могут стать донорами. Как можно помочь? Все просто: на сайте РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий указаны контактные телефоны. У кого есть возможность, свяжитесь, пожалуйста.
Как все это работает дальше, знает наш гость. На вопросы программы «Неделя» 17 мая ответил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.
Сколько занимает процедура сдачи крови и как она проходит
Юлия Огнева:
Скажите, речь сейчас идет о том, что мы называем переливанием крови?
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Все правильно. Это называется переливание крови (или трансфузия, или гемотрансфузия, если более профессионально называть).
Юлия Огнева:
Хорошо. Обращается донор к вам, что дальше?
Федор Карпенко:
Донор должен пройти достаточно углубленный медицинский осмотр. Все это проходит, считаю, достаточно организовано и быстро.
Юлия Огнева:
То есть это все за день происходит?
Федор Карпенко:
Это происходит в течение максимум двух часов, медицинский осмотр сам.
Юлия Огнева:
А сама процедура сколько длится?
Федор Карпенко:
Сама процедура длится от 30 до 50 минут. То есть если мы решаем, что донор может быть донором плазмы, донорство плазмы – это 600 миллилитров.
Юлия Огнева:
Какое-то неудобство донор ощущает?
Федор Карпенко:
Нет. 99 % переносят вообще без каких-либо побочных эффектов. Мы стараемся, так как доноры все первичные, все-таки быть рядом с каждым донором. Именно чтобы врач находился с каждым донором, рассказывал, показывал.
Сколько человек уже сдали плазму крови
Юлия Огнева:
Более 120 человек – мы об этом поговорили за эфиром – это те, которые подошли. А сколько всего к вам обратилось? Чтобы понимать, сколько бывших пациентов могут стать донорами.
Федор Карпенко:
Более 200 человек обращались. Где-то мы не находили антитела, где-то не проходили по противопоказаниям. Это те уже, с которыми мы непосредственно работали в организациях, в субъектах службы.
Юлия Огнева:
То есть больше половины подошли?
Федор Карпенко:
Да.
У кого чаще образуются стойкие антитела к COVID
Юлия Огнева:
Сейчас много говорят о том, что еще до конца ученые не понимают, образуются ли эти стойкие антитела к COVID. Что вы наблюдаете в своей работе?
Федор Карпенко:
У нас есть доноры, так как первая донация 11 апреля была, то есть у нас уже есть доноры, которые три раза сдали плазму. Интервал между донациями – 14 суток. У 85 % тех, кто к нам обращался, мы видим образование этих антител.
Причем пока то, что мы видим, попадает в «классические постулаты» течения подобных инфекций, когда где-то на 5-10 сутки контакта с инфекцией начинают образовываться эти антитела. Пик должен быть на второй-третий месяц от момента контакта.
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Для службы крови мы начали работать не с качественными, а с количественными тестами. Это очень важно
Сколько будут находиться эти антитела, иммуноглобулины G, по времени – это вопрос, который пока ни в одной научной публикации не изучен. Пока то, что мы видим – эти антитела есть. И для службы крови мы начали работать не с качественными, а с количественными тестами. Это очень важно. Для нас важно видеть и такое понятие, как напряженность иммунитета, титр, количество антител.
Юлия Огнева:
Зависит ли количество антител от того, насколько тяжело протекало само заболевание?
Федор Карпенко:
Это вопрос в том числе и научных статистических данных. Не хочется говорить по ощущениям.
Юлия Огнева:
Но вы же все равно анамнез берете, правильно?
Федор Карпенко:
Безусловно, анамнез собираем. Антитела чаще есть у более молодых, у кого исходная напряженность иммунитета есть. Те, кто переболевали в средних, тяжелых формах, также практически 100 %. У тех, у кого легкие формы, наверное, чуть реже мы встречаем наличие антител.
Переливание крови действительно помогает?
Юлия Огнева:
Давайте сейчас перейдем от донорства к технологии лечения способом переливания крови. Помогает – самый главный вопрос?
Федор Карпенко:
Помогает, и мы воодушевлены, что очень много положительных эффектов. Это стимулирует нас, действительно вдохновляет на дальнейшую работу, на разговоры, поиск и агитацию за эту технологию.
Юлия Огнева:
Можно назвать какую-то цифру: скольким людям вы уже помогли?
Федор Карпенко:
Более 100 реципиентов. Причем тактика лечения поменялась от того, что мы первоначально планировали и того, что видели в международных публикациях. Сейчас мы говорим о качестве плазмы. То есть мы видим титры антител и отбираем наиболее сильную плазму.
Сегодня у нас сформирована по центру база всех тех реципиентов, пациентов, кому была использована плазма. Сейчас из тех, кто уже были, значительно положительная динамика, те, кто выздоровели, – это около 50 пациентов.
Юлия Огнева:
Но не панацея. Несколько я понимаю, это в комплексе должно работать?
Федор Карпенко:
Да. Давайте тоже говорить, что мы стараемся плазму все-таки использовать для более тяжелых пациентов. Давайте тоже скажем: если бы было 6 тысяч доз плазмы сегодня, может быть, всем надо было бы трансфузии делать. Но опять, переливание крови, переливание плазмы – это не такая простая процедура. Ее надо делать в определенных условиях, ее проводят врачи, это определение совместимости. Бывают и побочные реакции (не на ковидную плазму иммунную, а вообще на плазму) различные. Поэтому стараются в основном реанимационные отделения либо перед тяжелым течением уже. То есть то, что мы видим: когда потихонечку состояние на классическом лечении не идет, тогда добавляется плазма.
Юлия Огнева:
А противопоказания есть для переливания крови?
Федор Карпенко:
Противопоказания – это аллергические реакции на плазму. Опять же, это врачебная процедура, и назначение проводит врач, не родственник.
Переливание крови должен назначать врач. Не стоит обещать донорам деньги
Юлия Огнева:
Вы сказали о важности того, чтобы переливание назначал именно врач. Но в последнее время в интернете особенно много объявлений о том, что родственники ищут донора плазмы. Скажите, это они по собственной инициативе чаще всего или все-таки по назначению врача?
Федор Карпенко:
Чаще всего по собственной инициативе. Обращаюсь к таким людям: пожалуйста, заходите на наш сайт. Выделен отдельный телефон для консультаций и медицинских работников по использованию плазмы. То же самое, мы стараемся разговаривать с родственниками. Мы не отказали никому, если идут обращения к нам или мы видим такие размещения в социальных сетях, мы стараемся связаться с родственниками и, соответственно, связаться с врачами. И объяснить, например, надо плазма или не надо сейчас. Потому что иногда действительно родственники, как нам кажется, не видят ту полную картину и не могут решить, действительно поможет плазма или не поможет.
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Хочется обратиться к родственникам: не надо публиковать то, что денежные какие-то дополнительные выплаты, что любые деньги мы дадим донорам. Поверьте, вся плазма, все, что заготавливается, все сразу отдается нашим пациентам. И ни один донор не отказал нам из-за денег, не сказал: я не приду, потому что платится мало денег, мало льгот, гарантий и компенсаций. Поэтому в плане привлечения внимания потенциальных доноров – да, мы ждем каждого донора, мы готовы с каждым разговаривать, объяснять, приглашать на донации, обследовать. Но вот эти вещи – пожалуйста, не надо это делать.
«Я хочу сдать плазму, чтобы кому-то подарить жизнь»
Юлия Огнева:
Более 120 человек уже стали донорами, около 200 обратились. Скажите, из общего количества переболевших – можно ли оценить – это много или мало? Наши люди охотно ли становятся донорами? Готовы ли помогать?
Федор Карпенко:
По мотивации – да, охотно. Те, кто переболели, многие говорили: «Я не хочу, чтобы у кого-то была ситуация, как у меня. Я не хочу, чтобы люди 14 дней находились в изоляции. Я хочу, чтобы люди многие поправились». Многие говорили: «Я хочу сдать плазму, чтобы кому-то подарить жизнь». То есть это действительно настолько выраженная мотивация.
Другое дело, должен пройти какой-то период времени, говорить много это или мало, наверное, относительно. Мы были первыми в СНГ и не только в СНГ, в ближайших странах, в Польше и Литве такая технология массово не используется. Мы еще в конце марта – начале апреля (наверное, единственная страна), где на уровне национального законодательства определили как возможность заготовки, так и возможность использования этой плазмы.
Наверное, каждую неделю количество доноров сейчас практически растет в полтора раза. В ближайшую неделю мы ожидаем, что у нас только в центре будет около 35-40 донаций. Очень хорошо, что подключились областные центры трансфузиологии. Заготовка плазмы сейчас организована и в Минске на базе 6-й городской клинической больницы, и во всех областях.
Важно сказать о географии использования плазмы. Несмотря на то, что мы ее заготавливаем в Минске, если я перечислю все города, где она использована – это, наверное, около 100 городов в Беларуси. Вся Минская область, Борисов, Солигорск, Мядель, Гродно, Ганцевичи, Витебск, Орша и так далее. То есть мы стараемся оперативно – плазма не лежит – мы работаем с каждым пациентом.
Около 70 % по данным и в Республике Беларусь, и международным переболевают в бессимптомной форме
По самому течению COVID-19 мы знаем, что около 70 % по данным и в Республике Беларусь, и международным, переболевают вообще в бессимптомной форме. То есть люди даже не замечают, что переболели. И мы ожидаем, что, возможно, антитела есть у тех людей, которые об этом даже не подозревают. Поэтому так называемые исследования популяционного иммунитета, когда у определенной группы лиц исследуется наличие антител, это достаточно эффективно с точки зрения прогнозирования течения дальнейшего инфекции COVID-19. А для нас, для службы крови, очень важно еще и найти потенциальных доноров.
Министерство здравоохранения согласовывает исследование 2000 регулярных наших доноров плазмы и крови
Министерство здравоохранения согласовывает сейчас начать в ближайшее буквально время, на следующей неделе, исследование 2000 регулярных наших доноров плазмы и крови, которые уже готовы к донациям, обследованы. Исследовать у них (естественно, с их согласия) возможную выработку и наличие антител иммуноглобулинов G, которые могут в дальнейшем использоваться для заготовки иммунной плазмы. Заодно мы можем решить две задачи: посмотреть, возможно, кто-то переболевал в бессимптомных формах, и для нас возможность новых доноров и увеличить объемы заготовки плазмы.
Юлия Огнева:
То есть доноров не COVID, а всех остальных?
Федор Карпенко:
Да. Всех регулярных доноров, которые раз в две недели приходят к нам в центр. Мы их знаем всех практически в лицо, они нас знают.
Юлия Огнева:
А сколько их всего?
Федор Карпенко:
В центре около 2000 доноров плазмы и тромбоцитов и около 15 000 доноров крови. В первую очередь мы ожидаем, что сделаем это исследование среди доноров плазмы, вот этих 2 тысяч.
Юлия Огнева:
Что еще вам нужно для того, чтобы лечить пациентов еще более эффективно? Может быть, еще чем-то можно помочь.
Федор Карпенко:
Чтобы эта технология и дальше помогала, мы ждем наших сограждан, мы ждем наших доноров. Я хочу сказать слова благодарности тем, кто к нам уже пришел, и тем, кто уже поучаствовал в донации. Практически все уже становятся повторными донорами, мы вас ждем повторно на донации.
Тем не менее, мы ждем еще и новых доноров. Не бойтесь, пожалуйста, приходите. Мы разговариваем с каждым. Поверьте, ваши 1,5-2 часа помогут спасти жизни наших граждан. Это, наверное, самое ценное, что мы можем сделать сегодня.
Как выглядит Беларусь во времена пандемии? От поддержки бизнеса до историй обычных людей
Новости Беларуси. На этой неделе во Дворце Независимости шла речь о шагах, которые сейчас важно предпринять для поддержки особенно уязвимой части населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Еще один аспект – здоровье граждан, в том числе сейчас, когда COVID-19 заставляет всю систему оказания медпомощи адаптировать под новые условия работы. Главное, на что постоянно обращает внимание Александр Лукашенко, – сберечь каждую жизнь.
Ну а что касается помощи, здесь также ничего нового в требованиях главы государства. Разумный и взвешенный подход.
«Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу» – цитата Президента.
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Мир накрыла эпидемия тревоги. Фондовые рынки падают, цена на нефть опустились до минимума начала 2000-х годов. Угроза нависла не только над здоровьем людей – над бизнесом и целыми отраслями экономики. Пандемия стала синонимом помощи. Конечно, в условиях жесткого карантина, когда из-за закрытых границ фактически разрушены производственные цепочки, от государства требуются большие вложения. И помогать будут. Но только тем, кто действительно оказался в безвыходной ситуации.
Пока рынок труда справляется с нагрузкой. Да, новых вакансий стало меньше, но при этом свободно около 72 тысяч рабочих мест.
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Президенту на стол положили очередной список мер по поддержке нуждающихся. В нем в основном те, кому и до эпидемии было непросто: многодетные семьи, люди с инвалидностью и родители, которые воспитывают детей-инвалидов. Принципиально подходы глава государства поддержал. Речь в документе о трех направлениях поддержки: пенсионный стаж, соцзащита и медицинская помощь. Чтобы стимулировать демографию, в проект указа включена мера бесплатной первой попытки ЭКО.
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Деньги, которые предназначены нуждающимся, отправят в регионы. Распоряжаться антикризисным бюджетом – право губернаторов: на местах виднее, кому нужнее, какому предприятию нужна финансовая соломинка.
В конце концов, сейчас не так важно, на сколько процентов упало производство. Важнее сдержать рост уровня безработицы.
Александр Лукашенко: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится»
Тут, как говорится, люди дороже. Сохранить трудовые коллективы – одно из ключевых требований Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужно и самим искать эту работу. Опять избитый приведу пример по поводу ресторанов. Рестораторы и работники ресторанов нашли такую форму зарабатывания денег, как доставка обедов, завтраков на дом, предприятиям.
И очень интересное движение, когда бизнесмены – я вам скажу, не совсем крупные бизнесмены, средней руки, небольшие бизнесмены – заказывают обеды в этих ресторанах для врачей. То есть люди, если хотят работать, нашли новую форму.
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Так выглядит Беларусь во времена пандемии. Обычная жизнь, какой невозможно увидеть ее во многих странах мира. Наша страна отказалась от жестких мер карантина и сделала ставку на сознательность людей, которые должны соблюдать рекомендации. И метод сработал.
Принимая решения, белорусские власти ориентируются на статистику и точные прогнозы. Сегодня такой подход позволяет держать ситуацию под контролем. Главное – сохранить жизни людей.
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И уже если заговорили про эпидемию...
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Когда необходимость в оперативных мерах отпадает, нужны другие методы. И тут уже не столько медицина, скорее психология.
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Александр Лукашенко:
Та истерия, которая создалась вокруг этого заболевания, вокруг этого вируса, она же психологически душит человека. Вот он был свободным, его заперли туда и начинают лечить. И человек лежит и понимает, что лекарств нет, вакцины нет для этого. И он думает: выживу я или не выживу? Человек психически ненормальным становится.
Поэтому если есть нормальная динамика в лечении больных в больнице непосредственно, мною принято решение: пока не домой. Если он нормально чувствует, пошел на выздоровление, мы его переводим на санаторно-курортное, так сказать, лечение.
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Вот так спокойно и без лишних истерик мы учимся жить и работать в новых условиях. Все проходит и это пройдет. Беларусь не раз проходила через серьезные испытания. Преодолеем и это.