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Говорим с психологом о любовной зависимости, воспитании детей и кризисе семьи

01.11.2017 - 16:11

Новости Беларуси. Психолог Сергей Кручинин в программе «Большой завтрак»

«Любовь с первого взгляда, как правило, это – эрос»: психолог о градации любви

«В семье, в которой жена играет главную роль, сразу формируется у мальчика неправильное понимание»

«Чтобы выросла уверенная в себе женщина, доля обожания со стороны отца необходима»

«Сложность нового поколения, поколения Z – отсутствует улица»: как воспитать мальчика в XXI веке

Психолог: «Влюблённость – фактор, необходимый не только для отношений, но и для эффективности человека в жизни, профессии»

Психолог о любовной зависимости: «Опасно, когда человек рассматривает не свои достижения, а через призму привязанности»

«Если тянется больше года: постоянно возвращается, звонит, отслеживает»: психолог комментирует любовную зависимость

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«Чтобы выросла уверенная в себе женщина, доля обожания со стороны отца необходима»
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