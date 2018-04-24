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г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область). Фото прислала Любовь Трубеко

24.04.2018 - 18:57

Направляем материалы на конкурс, посвящённый Году малой родины. К сожалению, у нас не очень хороший фотоаппарат, но нам бы хотелось, чтобы дорогие нам места увидели другие. Мы – это отделение для граждан пожилого возраста ГУ «ТЦСОН Сенненского района», которое находится в г.п. Богушевск. Бабушки у нас очень активные: поют, пишут стихи, изучают историю своего края, ходят со скандинавскими палками и т.д.

Члены клуба  по интересам «Пой, душа!»  (руководитель-волонтёр Пядочкина П.С.) охотно выезжают в отдалённые населённые пункты, организуют концерты-встречи. 

Руководитель (волонтёр) клуба «Моя забытая Родина» Ковалевская Н.А. проводит большую работу по укреплению духовной связи между поколениями, формированию интереса к традиционной культуре своего народа и родного края; восстановила свою родословную и историю своей родной деревни Ворошилы,  Богушевскогос\с.

Члены клуба выступили инициаторами проекта «Парк Памяти».

Совместно с  литературным клубом «Встреча» написана Ода деревне Ворошилы.

Александрова Р.М. – мать-героиня, родила и воспитала 10 детей. Отличная хозяйка, заботливая мать, поёт, пишет стихи и басни, знает более сотни наизусть, ведёт активный образ жизни, волонтёр, руководит клубом «Тропа здоровья»…

Аверченко А.Е. взяла 20 лет назад 1 га. Заброшенной, заросшей кустарником земли и превратила  её в оазис: создала, как раньше, родовое поместье, о котором, как  бывшая воспитанница детдома,  мечтала всю свою сознательную жизнь. (Дом  строить пока не разрешают). По периметру участка высажены берёзы, ели, декоративный кустарник…Пройдя через захламлённый лес, попадаешь  в сказку.

Занимаясь с бабушками социальным туризмом, мы нашли уникальные деревья, которые будут занесены в ботанические памятники природы. Сосна оказалась ровесницей г.п.Богушевск (1879г) –ей более130 лет. Знаем все в округе родники. Очень красиво наше озеро Серокоротнянское.

Короче, у нас есть много красивых и дорогих сердцу мест, много замечательных людей.    

г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
Фото. г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
Фото. г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
Фото. г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
Фото. г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
Фото. г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
Фото. г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
Фото. г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
Фото. г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)
Фото. г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область)

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