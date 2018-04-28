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Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик

28.04.2018 - 19:16

Закат на Зельвенском водохранилище. Приезжайте в гости – не пожалеете. 

Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
Фото. Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
Фото. Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
Фото. Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
Фото. Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик

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