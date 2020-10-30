ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну
Новости Беларуси. Госпогранкомитет разъяснил правила въезда на территорию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29 октября в связи со сложной эпидобстановкой в сопредельных странах было принято решение временно ограничить въезд отдельных категорий лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.
Александр Лукашенко: граница – это зона дружбы народов. Нам бросили вызов. Какая здесь дружба?
Как сообщил официальный представитель ведомства, граждан Беларуси, пересекающих государственную границу, ограничение не коснется. Все белорусы могут беспрепятственно попасть на родину. По остальным категориям принимаются частные решения в каждом конкретном случае.
Под ограничения не попадают также сотрудники диппредставительств, водители-дальнобойщики и бригады поездов международного сообщения. При этом пункт пропуска в Национальном аэропорту «Минск» работает без ограничений.
Александр Лукашенко: граница – это зона дружбы народов. Нам бросили вызов. Какая здесь дружба?
Новости Беларуси. Перестановки в силовом блоке и новые помощники Президента. Александр Лукашенко произвел громкую и неожиданную ротацию кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Усиление важнейших направлений работы – обеспечение в стране порядка и общественной безопасности – продиктовано самим временем. Внешние силы пытались «раскрутить» в Беларуси сценарий цветной революции, рассредоточить силы наших военных и правоохранителей, отвлечь от внутренних проблем ради напряжения обстановки на внешней границе. Ситуацию удалось стабилизировать, но расслабляться по-прежнему рано. Поэтому в регионы едут люди в погонах – проверенные и надежные. Причем, с расширенными полномочиями. Юрий Караев, уже экс-глава МВД, отправится в Гродненскую область. В Брестскую – госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик. Государственная граница с Евросоюзом сегодня требует пристального внимания и особых мер.
Александр Лукашенко: кто-то хочет поехать за границу учиться. Не вопрос! Выпишем билеты
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали. Когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу не потому, что сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Я – старый пограничник, знаю, что это никому не нужно. Граница – это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба? Ну, народы не виноваты. Поэтому перемещение должно быть минимальным. К этому нас обязывает и коронавирус. Вы видите, какая вспышка бешеная произошла в разы в Европе. Да и у нас уже рост под тысячу. Но это, слава богу, под тысячу тестируемых, слава богу, нет бешеного роста COVID-пневмонии. Но расслабляться нельзя. Нам надо закрыть границу, как они это сделали, для въезда разного рода шарлатанов, в том числе, с белорусскими паспортами. Поехали туда учиться, поехали туда работать, там хорошо и пусть там находятся.
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Знание ситуации в Минске, где обстановка сегодня наиболее непростая, стало основным фактором при выборе кандидатуры третьего помощника. Александр Барсуков – человек в этом деле опытный. С 2017 года занимал должность замглавы МВД, а теперь будет наводить порядок и контролировать общественную безопасность в столице.
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Не осталось вакантным и место руководителя силового ведомства. Министром внутренних дел назначен Иван Кубраков, ранее возглавлявший столичную милицию. Президент также отметил необходимость усилить в стране работу народных дружин. По мнению главы государства, такие народные правоохранители, особенно из числа бывших военнослужащих, могут оказать существенное содействие в поддержании общественного порядка и безопасности.
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Сегодня задача для всех ведомств и чиновников Беларуси одна – защитить суверенитет страны и не допустить раскола общества. Задача новых помощников Президента – стать надежным связующим звеном между местной властью и центром.
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