ГПК о произошедшем на КПП «Брузги: это может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Беларуси
Новости Беларуси. Происходящее сегодня – это вопиющее нарушение всех международных норм и прямая агрессия против Беларуси. Такие выводы по итогам того, что произошло на КПП «Брузги», сделали белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме водометов с химическими составом, против мирных жителей использовали и другие спецсредства. Так, заброс светошумовыми гранатами 16 ноября – это фактически обстрел нашей территории.
Антон Бычковский, официальный представитель ГПК Беларуси:
Обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на белорусской стороне является вопиющим нарушением международных норм, в том числе прав мигрантов, ищущих убежища. Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь. Госпогранкомитетом направлен запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Беларуси беженцев.
Также по международным правилам сопредельное государство не имеет права направлять в нашу сторону даже световое оборудование. Тут стоит вспомнить бессонные ночи беженцев из-за мощных лучей. Все происходящее квалифицируется как прямой акт агрессии. Правда, европейское сообщество предпочитает об этом сейчас молчать.
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Накормили кашей с говядиной и осмотрели пострадавших. Как относятся к беженцам в логистическом центре?
Новости Беларуси. Тысячи замерзших, а теперь еще и промокших после ледяного химического дождя польских водометов беженцев остаются на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси поручил губернатору Гродненской области Владимиру Каранику и помощнику по региону Юрию Караеву организовать ночлег для женщин и детей. Для приема и обогрева подготовили логистический центр, который находится неподалеку.
Предварительно центр обустроили для ночлега людей, завезли теплые вещи, одеяла, тюфяки – всего более двух тысяч спальных комплектов. В центре беженцы могут согреть детей и согреться сами, просушить одежду. По предварительной информации, здесь могут разместиться абсолютно все находящиеся на границе люди. Еду для них будут готовить военные полевые кухни, планируется организовать как минимум одноразовое горячее питание. Сегодня, 16 ноября, на ужин для беженцев приготовили кашу с говядиной.
Также была оказана медицинская помощь пяти беженцам. Но стоит отметить, что не все пострадавшие обращаются. Это особенности менталитета, люди просят о помощи только в самых крайних ситуациях. В логистическом центре, где организован пункт временного размещения, медики продолжают осматривать всех, кто прибыл на ночлег и при необходимости оказывают медпомощь.
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Их уже осмотрели медики. Сколько беженцы смогут находиться в логистическом центре?