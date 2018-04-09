г.п.Лельчицы и д.Боровое, Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич

Фото. Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич
Фото. Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич
Фото. Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич
Фото. Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич
Фото. Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич
Фото. Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич
Фото. Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич