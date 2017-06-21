Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня

Новости Беларуси. Почти 50 крыш частных домов сорвал сильный ветер на Минщине. Вечером 20 июня стихия накрыла столичный регион, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Падали деревья, летел шифер, обрывались линии электропередач.

Без света оказались 80 населенных пунктов области.

Подал град. Как зафиксировали фотокамеры очевидцев из Слуцкого района, градины были размером с перепелиное яйцо.

К счастью, люди не пострадали, а вот материальный ущерб чувствительный.

Сейчас в области работает комиссия по ликвидации последствий стихии. Данные уточняются, вычисляется размер и характер помощи. Электроснабжение восстановлено, дороги расчищаются.

Кстати, синоптики говорят, что непогода продолжится. А МЧС – в случае реальной опасности – высылает предупреждающие СМС.