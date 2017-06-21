новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня

21.06.2017 - 18:30

Новости Беларуси. Почти 50 крыш частных домов сорвал сильный ветер на Минщине. Вечером 20 июня стихия накрыла столичный регион, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Падали деревья, летел шифер, обрывались линии электропередач.

Без света оказались 80 населенных пунктов области.

Подал град. Как зафиксировали фотокамеры очевидцев из Слуцкого района, градины были размером с перепелиное яйцо.

К счастью, люди не пострадали, а вот материальный ущерб чувствительный.

Сейчас в области работает комиссия по ликвидации последствий стихии. Данные уточняются, вычисляется размер и характер помощи. Электроснабжение восстановлено, дороги расчищаются.

Кстати, синоптики говорят, что непогода продолжится. А МЧС – в случае реальной опасности – высылает предупреждающие СМС.

Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня
Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня
Фото. Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня
Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня
Фото. Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня
Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня
Фото. Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня
Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня
Фото. Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня
Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня
Фото. Град, сорванные крыши и поваленные деревья: фото последствий штормового ветра в Минской области 20 июня

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Даже через окна в дом вода текла: какой белорусы запомнили ночь 20 июня
Даже через окна в дом вода текла: какой белорусы запомнили ночь 20 июня
Фото: anneta_16
Instagram-обзор: как белорусы пережили непогоду 20 июня
Сильный ветер пронесся по Беларуси: погибла семья аистов
Сильный ветер пронесся по Беларуси: погибла семья аистов
9 населенных пунктов в Беларуси остаются без электричества из-за шквалистого ветра
9 населенных пунктов в Беларуси остаются без электричества из-за шквалистого ветра
В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности
В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности
ГАИ Беларуси просит ограничить поездки 5 июня из-за шквалистого ветра
ГАИ Беларуси просит ограничить поездки 5 июня из-за шквалистого ветра
«Не факт, что это будет во всех районах»: почему синоптики пытаются предупреждать об опасном, но обходятся без уточнений
«Не факт, что это будет во всех районах»: почему синоптики пытаются предупреждать об опасном, но обходятся без уточнений
Зимний привет в июне: в Беларуси зафиксированы заморозки до минус пяти
Зимний привет в июне: в Беларуси зафиксированы заморозки до минус пяти
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru