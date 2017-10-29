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Гран-при «Аниамевки-2017» получил фильм «О, мама!» польского режиссера Паулины Зиалковской

29.10.2017 - 16:30

Новости Беларуси. В Могилеве названы победители «Анимаевки-2017». Гран-при ХХ Международного фестиваля анимационных фильмов присужден польскому режиссеру Паулине Зиалковской за работу «О, мама!» Всего в конкурсных показах участвовали 111 фильмов из трех десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей определили в различных номинациях. Лучшим белорусским анимационным фильмом названа лента «И луна остановилась». Поощрительным дипломом фестиваля «Анимаевка-2017» за яркий художественный талант отмечен фильм «Нянюшкины сказки» режиссера студии «Беларусьфильм» Елены Петкевич.

Гран-при «Аниамевки-2017» получил фильм «О, мама!» польского режиссера Паулины Зиалковской

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