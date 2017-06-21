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Гражданин Марокко: установлена личность исполнителя неудавшегося теракта в Брюсселе

21.06.2017 - 16:52

Новости Бельгии. Установлена личность террориста, который пытался устроить взрыв на Центральном вокзале Брюсселя. По некоторым данным, это гражданин Марокко, проживавший в коммуне Моленбек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом же районе жили, в частности, исполнители терактов в Париже в 2015 и в Брюсселе в 2016 году.

Напомним, попытка теракта на Центральном вокзале бельгийской столицы произошла 20 июня. У касс вокзала мужчина дважды пытался взорвать мощное устройство, однако заряд не сработал. Произошли лишь небольшие взрывы. Исполнителя ликвидировал военный патруль. Рядом с экстремистом нашли чемодан, начиненный гвоздями и газовыми баллонами.

Гражданин Марокко: установлена личность исполнителя неудавшегося теракта в Брюсселе

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