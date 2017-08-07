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Греческий остров Китира охвачен лесными пожарами: огонь уничтожил треть территории

07.08.2017 - 15:28

Новости Греции. Греческий остров Китира охвачен лесными пожарами. Объявлено чрезвычайное положение. Специалисты борются с огнем уже трое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время треть всей территории превратилась в пепел. Сгорели фермы и их обитатели. Под угрозой жилые постройки. Речь идет об экологической катастрофе. Несколько сёл и древний монастырь Миртидион пришлось эвакуировать.

5 августа пламя удалось взять под контроль, однако вскоре стихия ударила с новой силой. Сейчас в тушении возгорания задействованы более 100 пожарных и десятки добровольцев, а также наземная и воздушная техника.

Греческий остров Китира охвачен лесными пожарами: огонь уничтожил треть территории
Лесные пожары в Греции
Фото. Лесные пожары в Греции
Лесные пожары в Греции
Фото. Лесные пожары в Греции
Лесные пожары в Греции
Фото. Лесные пожары в Греции
Лесные пожары в Греции
Фото. Лесные пожары в Греции
Лесные пожары в Греции
Фото. Лесные пожары в Греции

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