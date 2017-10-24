Греция без новостей: СМИ объявили двухдневную забастовку

Новости Греции. Греция на двое суток осталась без новостей. Все СМИ в стране объявили 48-часовую забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уром 24 октября свою работу, в частности, приостановило большинство сайтов. Перестали выходить новости на телевидении и радио. Основная цель забастовки – спасти Единую журналистскую организацию дополнительного страхования. Благодаря ей работники СМИ получают прибавки к пенсионным выплатам и медицинскую помощь.

Однако местная власть собирается упразднить организацию.

Стоит отметить, что для греков оставаться без новостей не в новинку. Нынешняя забастовка журналисткой братии уже третья за месяц.