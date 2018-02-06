Грета Гервиг: пятая женщина-режиссер, номинированная на «Оскар»

Пять номинаций на «Оскар» для картины «Леди Бёрд» − в том числе за лучший фильм года – окончательное подтверждение триумфа американской актрисы независимого кино Греты Гервиг. Она стала лишь пятой женщиной в истории, которая была номинирована на «Оскар» в качестве лучшего режиссера. Вторую номинацию Грета получила за лучший оригинальный сценарий.

Фото: Christina House

Этот успех имеет для Гервиг огромное значение. «Я помню, как плакала и радовалась Кэтрин Бигелоу, когда в 2010 году стала первой женщиной-режиссером, выигравшей «Оскар» за «Повелителя бури». Своей победой она вдохновила множество девушек и женщин, которые всегда мечтали снимать кино, меня в том числе. Я очень надеюсь, что и гладя на меня кто-нибудь скажет: «Да, я тоже могу сделать свой фильм».

Съемки «Леди Бёрд». Фото: Merie Wallace/AP

«Леди Бёрд» стала дебютным режиссерским фильмом Греты Гервиг, но уже установила несколько рекордов. Эта картина имеет самый высокий рейтинг положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes в истории, она стала одной из самых низкобюджетных картин выигрывавших «Золотой глобус», а сыгравшая в ней главную роль Сирша Ронан обновила рекорд Дженнифер Лоуренс, став самой молодой актрисой, трижды номинированной на «Оскар».

Сирша Ронан и Грета Гервиг на съемках «Леди Бёрд». Фото: Merie Wallace/AP

Оглядываясь на биографию Греты Гервиг, становится ясно, что ее режиссерский успех был предопределен. Грете всего 34 года, но она олицетворяет собой практически все американское независимое кино. На ее счету главные роли в лучших и знаковых фестивальных хитах XXI века, а ее героини моментально становятся ролевыми моделями. В 2010 году на съемках фильма «Гринберг» Грета познакомилась с режиссером Ноа Баумбахом. Их отношения быстро переросли из рабочих в личные, а их творческий тандем называют новыми Вуди Алленом и Дайан Китон.

Грета Гервиг и Ноа Баумбах. Фото: Variety

Грета снималась в кино и до встречи с Баумбахом, но ее ранние работы мало кто видел. Все эти фильмы – типичные представители мамблкора с дрожащей камерой, гипертрофированными героями и очевидной моралью, которую витиевато преподносят зрителю. Сама Гервиг признается, что соглашалась на такие роли только потому, что ей было тесно в рамках театра, а роли у Джо Сванберга и братьев Дюпласс были для нее единственной дверью в кино.

«С Ноа мы познакомились очень просто: я пришла на прослушивание и успешно прошла пробы, всего-то дел. На площадке тоже вроде сработались, а уже после релиза Ноа предложил мне сделать следующий фильм в тандеме. Он сразу оговорил, что видит историю черно-белой и хочет, чтобы я сама не только сыграла, но и прописала в сценарии главную героиню. С моей стороны было бы странно отказываться, и так все и закрутилось».

«Милая Фрэнсис». Фото: imdb. com

Сценарий к картине «Милая Фрэнсис» режиссер и актриса писали вместе. Фильм о Холли Галайтри XXI века стал неожиданным хитом, и имя Греты Гервиг, наконец, узнали все. Их следующий совместный фильм «Госпожа Америка» продолжил тему современных героинь, которые на пороге тридцатилетия шатаются по большим городам в погоне за утраченными возможностями. «Нас с Ноа пытались сравнивать то с Вуди Алленом и Дайан Китон, то с Микеланджело Антониони и Моникой Витти. Лестно, но подобные сравнения кажутся мне не вполне корректными. Я же, в конце концов, полноправный соавтор Ноа. Мне нравится, как Аллен снимал Китон и Миа Фэрроу, они невероятные актрисы, но мое участие в «Милой Фрэнсис» и «Госпоже Америке» в качестве сценариста делает нас с Ноем отличными от этих дуэтов. В данном случае я не муза и источник вдохновения, а, скажем так, творец. И, если уж думать в этом направлении, быть просто музой мне было бы не очень интересно. А вот и музой, и соавтором одновременно – как раз по мне».

«Госпожа Америка». Фото: imdb.com

Грета признается, что в жизни практически не похожа на своих героинь, но при этом прекрасно их понимает. Они с Баумбахом никогда не осуждают их, но и не романтизируют. Они просто всегда стараются честно показать, как живут представители нового поколения, творческие и запутавшиеся в себе. Их жизнь на экране абсолютно реальна: они регулярно платят ренту за квартиру, с ними не происходит свойственное Голливуда превращение Золушек в принцесс, а мелкие чудеса не решают всех жизненных проблем. Персонажи Гервиг и Баумбаха живые и настоящие, и эту правдивость Грета перенесла в свою «Леди Бёрд».

«Золотой глобус-2018». «Леди Бёрд» выигрывает в номинации «лучший фильм (комедия или мюзикл)». Фото: THR

Главное отличие героини Гервиг-режиссера от сыгранных ею персонажей – она еще совсем юная девочка, которой только исполнилось семнадцать и которая стоит на распутье жизни. Героиня Сирши Ронан переживает сложный период в жизни, бунтует, влюбляется, пытается найти себя и переживает сложные отношения с матерью. Критики считают, что в фильме много автобиографичного, но сама Грета это отрицает: «Я никогда не просила никого называть меня другим именем. Не красила волосы в красный. Она куда более дикая и откровенная: думаю, я была такой только у себя в голове. В каком-то смысле я чувствовала, что наделила её той уверенностью и идентичностью, которую наблюдаю в восьми- и девятилетних девочках. Они просто дерзкие, относятся к себе очень хорошо и не понимают, как можно относиться к себе иначе».

Лори Метклаф, Грета Гервиг и Сирша Ронан. Фото: THR

Этот наградный сезон богат яркими женскими персонажами, но главная героиня «Леди Бёрд» получилась самой близкой большинству зрителей. Она живет в не самом престижном районе, ее семья типичный представитель среднего класса, ипотека за их дом все еще не выплачена, а ее поступление в престижный колледж зависит исключительно от хороших оценок и шанса получить стипендию.

«Молодые девушки, ищущие себя в этом мире, – я не видела такого в кино, пока росла. Если вы росли в то же время, то смотрели фильмы, где был «единственный». Основным занятием юности было искать «единственного». Но что такое Фильм «Отрочество», но для девочки? А «400 ударов» для девочки? Что такое обретение своего голоса для молодой девушки?»

Сирша Ронан и Грета Гервиг на «Critics' Choice Movie Awards-2018». Фото: THR

Вот Грета и создала такой фильм, который в будущем может превратиться в классическую историю взросления для девочек. Та искренность, с которой все это было рассказано, и принесла ее картине пять номинаций на призы Американской киноакадемии. Стоит быть объективными, «Оскар» за режиссуру Гервиг не светит, но номинация на него и общественное признание «Леди Бёрд» могут послужить великолепной стартовой площадкой для умной и самобытной постановщицы, которая имеет все шансы стать голосом поколения.

Автор: Наталья Мироновская