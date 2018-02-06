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Группа «Артефакт» презентовала новый сингл в США. Почему так назвали песню, и какой у нее секрет?

06.02.2018 - 12:54

В конце декабря группа «Артефакт» презентовала новый сингл «99». Он открывает совершенно новую историю в их творчестве. Кстати, презентация прошла не где-нибудь, а в США на радио RUSA.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лидер группы «Артефакт» – Даниил Смирнов и второй вокалист группы «Артефакт» – Александр Симонов.

Почему США для презентации? Как это произошло?

Александр Симонов, второй вокалист группы «Артефакт»:
Помогли знакомства, связи. Мы считаем, что если ты стал популярным в Америке, то, соответственно, у нас ты априори настолько вырастаешь. Учитывая, что мы группа уже немолодая, играем уже много-много лет, и это как шаг попытаться что-то изменить.

«99» называется песня. Что это такое? Какой секрет есть в этой песне?

Александр Симонов:
Для нас это диско-шар.

Даниил Смирнов, лидер группы «Артефакт»:
Секрет в том, что это замечательная магическая цифра. Это темп, в котором эта песня записана – 99 ударов в минуту. Спасибо, наверное, нашему барабанщику! Стандарт танцевальной – 120 ударов в минуту, например. Для этой песни мы долго искали и нащупали именно этот темп. Причем, был другой припев, песня была о другом. Но когда мы приступили уже к записи и нащупали этот бит, который ведет за собой.

В данном случае уже была готовая песня, идея, все было сформировано. И когда мы начали ее записывать, искать подходящий темп, с которым нужно работать. И мы пришли вот именно к этому темпу – 99 ударов в минуту. Цифра красивая.

Подробности – в видеоматериале.

Группа «Артефакт» презентовала новый сингл «99» в США. Почему так назвали песню, и в чем ее секрет?

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