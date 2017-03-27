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Группа «Фристайл» в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

27.03.2017 - 11:26

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солистка группы «Фристайл» Нина  Кирсо, автор песен, солист группы «Фристайл» Сергей  Кузнецов.

Нина Кирсо, Сергей Кузнецов

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