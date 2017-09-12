новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Групповая стадия футбольной Лиги чемпионов откроется 12 сентября 8 матчами: что посмотреть

12.09.2017 - 13:46

Новости мира. Самым любопытным обещает быть поединок в Барселоне, где Месси и компания примут финалистов прошлого сезона – туринский «Ювентус», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напоминаем, менее полугода назад эти клубы выясняли отношения в четвертьфинале прежнего розыгрыша, и тогда по сумме двух игр сильнее была «старая синьора».

Из других встреч вечера выделим противостояние «Сэлтика» и набравшего феноменальную форму французского «ПСЖ», игры «Баварии» с «Андерлехтом», «Манчестер Юнайтед» с «Базелем», и «Челси» с дебютантами из Карабаха. Подопечные белорусского тренера Виктора Гончаренко, представляющие московский ЦСКА, сыграют на выезде с лиссабонской «Бенфикой».

Начало всех матчей традиционное – 21:45 по минскому времени.

Групповая стадия футбольной Лиги чемпионов откроется 12 сентября 8 матчами: что посмотреть

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/neymarjr
Ответы на футбольные вопросы: будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?
Фото: instagram.com/cristiano
Футболист года по версии УЕФА Криштиану Роналду хочет повышения зарплаты в два раза?
БАТЭ обыграл «Александрию» и вышел в группу Лиги Европы: как это было
БАТЭ обыграл «Александрию» и вышел в группу Лиги Европы: как это было
Все-таки без футбола: Усэйн Болт отказался сыграть за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы
Все-таки без футбола: Усэйн Болт отказался сыграть за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы
Усэйн Болт стал игроком «Манчестер Юнайтед» и примет участие в благотворительном матче против «Барселоны»
Усэйн Болт стал игроком «Манчестер Юнайтед» и примет участие в благотворительном матче против «Барселоны»
Гол, удаление и дисквалификация: первый матч Суперкубка Испании-2017 для Криштиану Роналду получился насыщенным и последним
Гол, удаление и дисквалификация: первый матч Суперкубка Испании-2017 для Криштиану Роналду получился насыщенным и последним
Битва грандов за трофей в Испании и Италии и дебют Неймара в Париже: европейский футбольный уик-энд во всей красе
Битва грандов за трофей в Испании и Италии и дебют Неймара в Париже: европейский футбольный уик-энд во всей красе
Лучший второй раз подряд: «Реал-Мадрид» защитил Суперкубок Европы по футболу в матче с «Манчестер Юнайтед»
Лучший второй раз подряд: «Реал-Мадрид» защитил Суперкубок Европы по футболу в матче с «Манчестер Юнайтед»
Все новости по теме Футбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru