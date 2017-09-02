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Грузинские тепло, культура и вкус в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль «Тбилисоба-2017»

02.09.2017 - 19:58

Новости Беларуси. «Тбилисоба-2017». С грузинским теплом и колоритом проходят первые выходные осени в Минске. Белорусская столица в полдень начала танцевать лезгинку и ачарули. И все это под аккомпанемент зажигательных кавказских ритмов в исполнении легендарных «Грузинских голосов».

Три года назад Минск и Тбилиси стали побратимами, с тех пор каждую осень в белорусской столице отмечают этот грузинский праздник. Верхний город превратился в одно сплошное застолье. 25 ресторанов традиционной кухни, хачапури, хинкали, чурчхела и вино. Все это можно не только съесть, но и попробовать самостоятельно приготовить.

В 2017 году праздник продлится до глубокой ночи. Ближе к полуночи развлекать ценителей культуры будут звезды грузинской электронной музыки, так что исторический центр Минска превратится в одну сплошную танцплощадку. У каждого еще есть возможность присоединиться и побывать в Грузии, не покидая родного города.

Грузинские тепло, культура и вкус в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль «Тбилисоба-2017»

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