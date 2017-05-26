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Грузия отмечает День Независимости 26 мая: поздравления направил Президент Беларуси

26.05.2017 - 10:35

Новости Грузии. Грузия отмечает День Независимости. Торжества и народные гулянья пройдут в крупных городах страны и в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 мая на площади Свободы в Тбилиси сотни новобранцев примут военную присягу, а на главном проспекте будет выставлена военная техника. Праздничные мероприятия пройдут под лозунгом «Я из страны Руставели». Известная грузинская поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели будет основной тематикой.

С национальным праздником Президента Грузии Георгия Маргвелашвили поздравил Александр Лукашенко, отметив, что белорусско-грузинские связи с каждым годом крепнут, наполняясь новыми инициативами и направлениями сотрудничества.

Грузия отмечает День Независимости 26 мая: поздравления направил Президент Беларуси

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