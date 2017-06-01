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Грузовик и автобус со школьниками столкнулись во Франции: пострадали 20 человек

01.06.2017 - 09:49

Новости Франции. Серьезное ДТП во Франции. ЧП произошло ранним утром на севере страны. В результате столкновения грузовика и автобуса пострадали два десятка человек. Одного из пассажиров на вертолете доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, за его жизнь борются врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной аварии стало резкое торможение ехавшего впереди грузовика. Сообщается, что группа школьников отправилась в туристическую поездку. В автобусе находились более полусотни человек. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Грузовик и автобус со школьниками столкнулись во Франции: пострадали 20 человек

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