Грузовик и автобус со школьниками столкнулись во Франции: пострадали 20 человек

Новости Франции. Серьезное ДТП во Франции. ЧП произошло ранним утром на севере страны. В результате столкновения грузовика и автобуса пострадали два десятка человек. Одного из пассажиров на вертолете доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, за его жизнь борются врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной аварии стало резкое торможение ехавшего впереди грузовика. Сообщается, что группа школьников отправилась в туристическую поездку. В автобусе находились более полусотни человек. Водитель грузового автомобиля не пострадал.