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Грузовик столкнулся с двумя автомобилями в Кыргызстане: погибли 8 человек

20.07.2017 - 11:00

Новости Кыргызстана. Крупное ДТП в Кыргызстане. На трассе Бишкек-Ош грузовик столкнулся с двумя автомобилями. На месте аварии погибли 8 человек – все это пассажиры одной машины. Еще столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины ДТП пока неизвестны. Не исключено, что один из водителей уснул за рулем, так как ДТП случилось ранним утром.

Другая причина – сложный ландшафт. Автотрасса Бишкек-Ош считается одной из самых опасных на всем постсоветском пространстве. Она проходит по горным серпантинам. Здесь нередко случаются оползни и обвалы.

Грузовик столкнулся с двумя автомобилями в Кыргызстане: погибли 8 человек
Крупное ДТП в Кыргызстане
Фото. Крупное ДТП в Кыргызстане
Крупное ДТП в Кыргызстане
Фото. Крупное ДТП в Кыргызстане
Крупное ДТП в Кыргызстане
Фото. Крупное ДТП в Кыргызстане
Оползень на дороге в Кыргызстане
Фото. Оползень на дороге в Кыргызстане
Оползень на дороге в Кыргызстане
Фото. Оползень на дороге в Кыргызстане

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