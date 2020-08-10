Грядёт похолодание. Антициклон «Эмиль» надвигается на Беларусь
Новости Беларуси. На Беларусь наступает антициклон «Эмиль». Он несёт похолодание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если 10 августа сохранится вполне комфортная погода (местами будет до + 30 градусов), то уже в ближайшие сутки температурный фон резко изменится.
Антициклон, которому немецкие метеорологи дали имя «Эмиль», сформирован в прохладном воздухе. Поэтому ночью местами будет от +5... +7. Днём также будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы для середины августа.
О чём расскажет погода на Медовый Спас? Народные приметы на неделю с 10 по 17 августа
Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.
11 августа – Калинов день. В это время уже могли случиться первые настоящие заморозки, рассказали в программе «Плюс-минус». По погоде гадали, каким будет сентябрь. Если этот день теплый, то и первый месяц осени будет таким же.
Возможны грозы, станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на неделю
12 августа – день памяти Иоанна Воина. В этот день по урожаю рябины наши предки определяли, какими будут предстоящие сезоны. Много ягоды поспело – осень будет ранней и дождливой, а зима – холодной.
14 августа – Медовый Спас. Крестьяне говорили, каков этот день, таким будет и конец августа. А еще верили, что сильный ветер предвещает снежную зиму.