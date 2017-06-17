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Грязная голова и неразорванная бумага: за что наказывают работников в разных странах

17.06.2017 - 18:19

Самое эффективное наказание для работника, это, пожалуй, наказание рублём. Как ещё наниматели  поддерживают дисциплину в коллективах, рассказали в программе «Открытый разговор».

В торговой компании Санкт-Петербурга действует «правило черновиков»: когда выбрасываешь лист бумаги, его надо порвать минимум на 8 частей.

Того, кто сминает черновики, лишают премии.


В Токио в офисе компании, которая занимается продажами электроники, нельзя задерживаться после шести вечера, иначе грозит штраф.

В Нижнем Новгороде девушке-секретарю нужно следить за внешним видом сотрудников. Обязательный пункт – чистая голова.

Того, кто не соблюдает это требование, отправляют домой помыться, а в табель ставят прогул.


В одном из частных кафе Лондона сотрудники до начала рабочего дня пьют вместе чай и кофе. Опоздавшие моют посуду.
В консалтинговой фирме Астаны у всех сотрудников есть корпоративная мобильная связь. Однако, менеджер, который при общении с клиентом не выяснил важные детали, должен перезвонить ему с личного телефона.
За некорректное общение с посетителем менеджеры банка Грузии остаются после смены и вносят в систему данные заполненных вручную анкет клиентов.

На производственном предприятии Молдовы рабочим разрешено уходить на перекур только два раза за смену в определённое время. Нарушителей заставляют в свободное время рисовать стенгазету о вреде курения с шаржами на самих себя.

За что и как могут наказать на работе?

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