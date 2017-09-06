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Губернатор Флориды объявил режим чрезвычайного положения и массовую эвакуацию из-за урагана «Ирма»

06.09.2017 - 11:09

Новости США. Ураган «Ирма» вплотную подошел к американскому штату Флорида. Ранее шторм достиг максимальной, пятой категории опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже оценили жители доминиканской республики и Гаити – там буря с женским именем была беспощадна. 

Уничтожены небольшие деревушки, транспортного сообщения больше нет. Впрочем, о жертвах не сообщается. Тем временем губернатор Флориды объявил режим чрезвычайного положения и массовую эвакуацию. Отметим, что «Ирму» по мощности сравнивают с печально известной «Катриной». Этот ураган – самый разрушительный за историю США – в 2005 году уничтожил 80 % Нового Орлеана.

Губернатор Флориды объявил режим чрезвычайного положения и массовую эвакуацию из-за урагана «Ирма»

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