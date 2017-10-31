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Губернатор штата: мы хотим, чтобы вы помогли в строительстве инфраструктуры Хартума

31.10.2017 - 21:56

Новости Беларуси. Беларусь готова помочь Судану в проектировании коммунальных объектов. Речь идет об очистке питьевой воды и переработке отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни проходит первый в истории двусторонних отношений визит суданского губернатора в Беларусь.

В составе делегации министры промышленности и инвестиций, городского планирования, инфраструктуры штата Хартум. Одноименный административный центр также является столицей Судана и вторым по величине городом. А еще это место, где сливаются реки Белый и Голубой Нил. Неудивительно, что именно в Хартуме наиболее остро стоит проблема переработки отходов и строительства хороших водоочистных систем. И здесь у Беларуси богатый опыт.

Роман Алейников, заместитель главного инженера проектного республиканского унитарного предприятия «Белкоммунпроект»:
Учитывая то, что сейчас только 7 % Хартума канализировано, безусловно, им необходимы и канализация, и водопровод, и так далее. А у нас есть богатейший опыт проектирования подобных систем. Самыми крупными проектами за последнее время стали техническое водоснабжение Белорусской атомной станции вся инженерная инфраструктура китайско-белорусского парка «Великий камень».

Абдельрахим Мохамед Хуссейн, губернатор штата Хартум Республики Судан:
У нас хорошие отношения с Беларусью. Александр Лукашенко был в Судане в начале года, этот визит дал большой толчок для сотрудничества. У белорусского Президента так же была возможность пообщаться с нашим парламентом. Речь белорусского Президента была очень яркой.

Для нас Беларусь – надежный сотрудник и друг, мы хотим, чтобы вы помогли в строительстве инфраструктуры города Хартума. У вас большой опыт реконструкции дорог, строительства мостов – все это для нас очень интересно.

Напоминаем, курс на сближение Беларусь и Судан взяли еще в январе. В начале 2017 года Александр Лукашенко впервые посетил эту африканскую страну.

Сегодня главная задача – закреплять политическое сотрудничество в экономической базе.

Поставлять можем карьерные самосвалы, дорожно-строительную технику, грузовики и автобусы. А еще обе стороны готовы к созданию совместных предприятий. Точки соприкосновения есть и в сельском хозяйстве. В Судане это одна из самых доходных сфер, она составляет треть ВВП страны. В январе даже поступило предложение создать демонстрационное хозяйство (это совокупность молочно-товарных ферм и тепличных комплексов). Белорусы также готовы помочь с подготовкой кадров.

Беларусь готова помочь Судану в проектировании коммунальных объектов

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