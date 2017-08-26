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Губернатор Техаса предложил «как следует подумать об эвакуации» жителям низинных территорий

26.08.2017 - 17:39

Новости США. Ураган «Харви» продолжает бушевать на тихоокеанском побережье Техаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган «Харви» крушит побережье Техаса: видео с места событий

В прибрежном городе Рокпорт, на который пришелся первый удар стихии, пострадали по меньшей мере 10 человек. В доме престарелых обрушилась крыша, и постояльцы оказались в ловушке. Мэр города призвал жителей эвакуироваться. С похожим объявлением выступил и губернатор штата.

Грег Эбботт, губернатор штата Техас (США):
Ураган может обернуться настоящей катастрофой для нас. Все станет известно в течение нескольких последующих часов. Но я предупреждаю: если вы находитесь между городами Корпусом Кристи и Хьюстоном, а также в низинных территориях, где возможны наводнения, вам необходимо как следует подумать об эвакуации.

Губернатор Техаса предложил «как следует подумать об эвакуации» жителям низинных территорий

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