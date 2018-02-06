﻿ Гулый о контроле на границе Беларуси и России: «Жалко, что упустим летний сезон. И англичане, и китайцы опять через Латвию поедут» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Гулый о контроле на границе Беларуси и России: «Жалко, что упустим летний сезон. И англичане, и китайцы опять через Латвию поедут»

06.02.2018 - 17:27

Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития въездного туризма в Беларуси, обсуждали время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Ещё один вопрос: в связи с введением год назад 5-дневного безвизового режима, изменилась ситуация с тем, как мы теперь добираемся в Российскую Федерацию. Пересекая границу, надо демонстрировать паспорт. Если ты летишь на самолёте, ты, фактически, проходишь паспортный контроль. Речь всё время идёт о межгосударственном соглашении, в рамках которого у нас будет единый визовый режим. Как он продвигается? Филипп, Вы можете это прокомментировать?

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:
Я думаю, что это прокомментировать должны соответствующие органы и уровень государственных чиновников – более высоко, чем здесь представлены. Но я знаю одно – что этот вопрос давно поднят, он озадачен на высочайшем уровне, причём с обеих сторон границы.

И это важно всем.

Мне почему-то кажется, что в ближайшие 6 месяцев мы увидим хорошее разрешение для всех этого вопроса. Жалко, что упустим летний сезон. И англичане, и китайцы опять через Латвию поедут.

Безвизовый въезд в Беларусь: «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Что представляет собой паспорт туриста, который будут выдавать иностранцам в Гродненской области?
Что представляет собой паспорт туриста, который будут выдавать иностранцам в Гродненской области?
Анатолий Акантинов: вопрос со въездом иностранцев в Россию через Беларусь нужно решить до ЧМ-2018 по футболу
Филипп Гулый об отелях: «Горячие 4 города – Пинск, Глубокое, Полоцк, Новогрудок. Туристы есть, жить негде»
Владимир Разуванов: «Кончайте эту советскую риторику: обеспечение, снабжение. Зарабатывайте деньги»
Депутат: «Не хватает дешёвых отелей. Каждый ли райцентр может одновременно недорого разместить 40 человек? А это – один автобус»
Акантинов о деловом туризме и 5-дневном «безвизе»: «Ему хочется что-то посмотреть и он просто не успевает. Надо 7-8 дней»
Филипп Гулый: «Потребность высокая у страны в реновации региональных аэропортов, особенно, западных»
«Белавиа» о лоу-костах: «Здесь надо ставить вопрос не ценообразования, а того, чтобы пассажиру мы говорили о выборе»
Все новости по теме Туризм
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru