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Хакеры удалили с YouTube клип Despacito с более чем 5 миллиардами просмотров

10.04.2018 - 15:30

С YouTube было удалено самое популярное видео в истории компании. До инцидента клип на песню Despacito набрал более пяти миллиардов просмотров. Сейчас на его месте находится надпись «это видео было удалено пользователем».  

Предполагается, что были взломаны аккаунты хостинга Vevo, поскольку также были изменены другие видео этого канала. Среди них клипы Дрейка, Селены Гомез, Кэти Перри, Тейлор Свифт, DJ Snake и Шакиры.  

Эта песня везде: перуанка сняла храп мужа и сделала кавер на популярный трек Despacito  

Фото: скриншот из видео Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - Despacito  

В социальных сетях по этому поводу появилось множество шутливых комментариев.  

«Наконец-то 5 миллиардов человек вернутся к нормальной жизни»,  

«Как жить-то дальше?»,  

«Вообще не слышал об этом клипе»,  

«Спасибо».  

Фото: скриншот из видео Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - Despacito  

На данный момент нет информации о том, кем и как было удалено видео. Также пока нет официальных комментариев относительно инцидента.  

В мае прошлого года ремикс песни Despacito с Бибером стал лидером хит-парадов США и Великобритании.  

Факты о самом просматриваемом видео в истории – здесь подробнее.  

Фото: скриншот из видео Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - Despacito

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