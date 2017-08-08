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«Характер у Феникса очень своеобразный»: что говорят о рысенке в войсковой части, в которой он появился

08.08.2017 - 17:03

Новости Беларуси. Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа. Котенка привезли из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игривого новосела в части 3214 ждали с нетерпением. Рысенка встретили расширенным вольером, новым домикам, а вскоре здесь появится и бетонный пол.

Фениксу сейчас всего 3 месяца. Он не только чувствует себя хорошо, но и уже успел стать всеобщим любимцем. В ближайшее время Феникс получит паспорт и официально пропишется в части.

Александр Бражицкий, начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214:
Феникс очень дружелюбный, очень любит детей. Характер у него, конечно, как и у всех кошек, очень своеобразный, очень упрямый. По отношению к людям он очень добрый.

Алексей Липлянин, военнослужащий роты специального назначения войсковой части 3214
Он становится смышленей, больше хочет резвиться, играть. Любит, как все коты, различные шарики, то, что катится, крутится, то, что убегает от него.

Именно рысь бойцы внутренних войск МВД считают своим символом.

Напомним, на протяжении 15 лет пара хищников жила в войсковой части 3214, однако в начале 2016 из-за болезни умер самец. Через пару месяцев не стало и его подруги.

«Характер у Феникса очень своеобразный»: что говорят о рысенке в войсковой части, в которой он появился
Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа
Фото. Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа
Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа
Фото. Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа
Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа
Фото. Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа

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Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа
Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа
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