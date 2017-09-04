новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Хелена Мерааи представит Беларусь на детском «Евровидении-2017» с песней Риты Дакоты

04.09.2017 - 11:14

На днях в Беларуси проходил отборочный тур на детское Евровидение. По результатам этого конкурса нашу страну представит Хелена Мерааи.

Необычное имя, необычная фамилия для нашей страны…

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:
Меня зовут Хелена Мерааи. Мне 14 лет и я – белоруска. Папа – сириец, мама – белоруска. Родилась в Беларуси.

Какие самые значимые конкурсы для тебя?

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:
Самые значимые, конечно же, – «Голос. Дети», «Маладыя таленты Беларусі» и детская «Новая Волна». Сейчас, понятно, детское «Евровидение» – самый крупный и масштабный конкурс.

«Голос. Дети». Твой наставник был Дима Билан. Что ты почерпнула из участия в этом конкурсе? Какие эмоции, что тебе запомнилось?

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:
Запомнилось вот это… Не то, чтобы волнение, а какой-то адреналин, который ощущаешь со сцены. Получаешь космический заряд от наставника, который поддержит всегда, подскажет что-то. Это было очень волнительно.

Кто выступил автором, с кем делилась мыслями, для того, чтобы получился такой шедевр?
Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:
Автор этой песни – Рита Дакота. Очень талантливая девушка, белоруска, бывшая участница «Фабрики звёзд». И мне она сильно нравится как личность. Встретились на «Битве талантов» осенью 2016 года. Она была моим наставником и сложилась идея поработать вместе.

Ольга Дроздова, педагог по вокалу:
Кто бы из нашей страны не выиграл Национальный отбор, всегда будет половина людей, которая будет одобрять этот выбор, и меньшая половина, которая не очень.

Просто так собраться на «Евровидение» и представлять страну, – это невозможно. До этого нужно пройти (это моё мнение), какие-то серьёзные конкурсы, проекты, для того, чтобы был опыт собираться, не нервничать. Выигрывать. Проигрывать. Должны быть и «шишки набитые» где-то, чтобы их проанализировать. Просто так встать с кровати и сказать: «Я неплохо пою, я поеду!», на мой взгляд, это неправильно!

Полная версия интервью – в видеоматериале СТВ.

Хелена Мерааи
Фото.
Фото.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Хелена Мерааи. Источник фото: https://vk.com/kmeraai
«Этой девочке всего 14, но ей есть что сказать»: Хелена Мерааи с песней Риты Дакоты представит Беларусь на конкурсе «Детское Евровидение-2017»
Логотип "Евровидения-2017"
Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет
Детское «Евровидение-2016»
Детское «Евровидение-2016»: победила Грузия, белорус Александр Миненок занял 7 место
Беларусь на детском «Евровидении»
Беларусь на детском «Евровидении»: как страна стала одним из самых титулованных участников и кто вызвал наибольший ажиотаж
Финал детского «Евровидение-2016» пройдет 20 ноября на Мальте: от Беларуси выступит Александр Миненок
Финал детского «Евровидение-2016» пройдет 20 ноября на Мальте: от Беларуси выступит Александр Миненок
Саша Минёнок
Саша Минёнок, представитель Беларуси на детском «Евровидение-2016»: Я всё время что-то учу – в поезде, в машине!
Александр Миненок. Источник фото: vk.com/id108338425
Наш Джастин Бибер: 13-летний Саша Миненок представит Беларусь на Детском Евровидении-2016
Мария Жилина
Мария Жилина покорила жюри Национального отборочного тура детского «Евровидения» и вошла в 10-ку финалистов
Все новости по теме Детское Евровидение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru