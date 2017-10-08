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«ХХI век, а женщины рожают на дому, губят себя и своих деток»: запретят ли в Беларуси домашние роды на законодательном уровне

08.10.2017 - 22:06

Новости Беларуси. Сразу два резонансных и жутких случая: в Могилевской области в конце недели обнаружили тела двух новорожденных. Вопросов у следствия пока много, но есть предположение, что роды проходили вне больничных стен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подобные истории, когда женщины сознательно отказываются от поездки в роддом, в последнее время все чаще идут в связке со словом «трагедия».

Впрочем, сами роженицы, выбравшие ванную или баню – есть и такие – уверяют, что их психологический комфорт важнее помощи специалистов. Сами медики буквально хватаются за голову и напоминают, что риск гибели новорожденного в таких условиях увеличивается более чем в 10 раз! После случаев в Березино – там погибла и мать и девочки-двойняшки – и Витебске, где роженица уже выслушала приговор суда, депутаты предложили ввести ответственность для женщин за решение рожать дома.

Елена Пугач:
У нас категорически даже не обсуждалось, чтобы я рожала дома…

Не обсуждалось, потому как, по словам Елены, и сама бы просто не отважилась. А теперь – тем более. Зная все непростые нюансы процесса. Роды были тяжелыми, и молодая мама не может представить, как справилась бы без помощи медиков. И, кстати, не только во время рождения Тимура.

Елена:
Очень сложно потом приходить в себя, 4 часа ты не можешь встать – кто поможет в это время твоему ребенку? Никто не поможет, кроме врачей!

В дискуссии, которая родилась не сегодня, все медики, с которыми мы консультировались, – на одной стороне. Без оговорок. Категорически против домашних родов. Дескать, форс-мажор, чреватый серьезными осложнениями, может случиться в любую минуту, а вот на приезд реаниматолога, который в роддоме всегда на подхвате, той самой минуты, порой стоящей жизни, не хватит точно.

Людмила Суббота, акушер Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:
При аспирации околоплодными водами надо оказывать профессиональную помощь, потому что потом ребенок будет и с пневмонией, и с бронхитами. ХХI век на улице, а женщины рожают на дому, губят себя и своих деток.

Один из трагических случаев произошел в Витебске. Женщина потеряла ребенка после домашних родов. И недавно суд вынес приговор: полгода лишения свободы в колонии-поселении за причинение смерти по неосторожности. Минская область, город Березино. И здесь судить уже будет некого. Двое детей и их мать погибли после родов вне больничных стен.

Алина Жизневская, главный врач Березинской центральной районной больницы:
Все необходимое для оказания этой помощи имелось, но в связи с тем, что было позднее обращение, предотвратить летальный исход не представлялось возможным.

Ольга Осадчая, СТВ:
Кстати, в этом случае роды даже в больничной палате стали бы для женщины фактически домашними. От акушерского отделения до родной квартиры она могла добраться пешком максимум за пять минут.

Теперь за этой дверью – тишина. Соседи рассказывают, что муж и старший сын-инвалид после трагедии уехали из новостройки, в которой потеряли почти всю семью. На учет погибшая не становилась, да и в принципе о беременности якобы не говорила даже подругам, а те и не лезли с неприличными вопросами.

Соседка:
Знаете, даже стыдно было спросить! Она ни в чем не нуждалась вообще! Ни в чем не нуждалась! Ей всего хватало, и муж хороший и замечательный!

Светлана Малах, конечно, сочувствует беде в Березино, но сама в свое время решила и первого, и второго ребенка рожать дома. Не жалеет. Но и не агитирует. Они с мужем долго готовились, собственно, супруг и принимал детей. А примерно дней через пять вызывали педиатра, который подтверждал: с малышами все в порядке.

Светлана Малах:
Я просто не знаю. Дома было хорошо, муж всегда рядом, слова поддержки. А то, что в роддомах происходит, мы же не знаем. Все ли там гладко?

Анатолий Дашко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
И у нас потери бывают. Никуда не уйдешь от этого. Каждый случай разбирается, проводятся серьезные исследования.

Анатолий Дашко – в прошлом главврач роддома, ныне депутат Палаты представителей – считает, что с практикой домашних родов нужно бороться на законодательном уровне. Вопрос пока в зачаточном состоянии: необходимо выслушать Минздрав, правоохранителей, юристов… Но, по мнению Дашко, в ситуации, когда государство тратит серьезные суммы на переоснащение родильных домов, да и демография – по-прежнему актуальная проблема, рисковать – это прихоть или роскошь.

Анатолий Дашко:
Запретить мы не можем по Конституции. Видимо, надо, чтобы в случае неблагоприятного исхода несли ответственность. В Голландии поднимают вопрос. Там около 40% домашних родов было, а в прошлом году уже 20%.

Тамара Кащей, житель деревни Слобода:
Рожали дома, только позовут старших и рожали. Было, что и умирали.

Повитух в этой деревне давно уж нет, но Тамара Ивановна помнит, как бежали опытные дамы принимать очередные сельские роды. А вот муж ее увидел свет без помощи акушеров-самоучек. Свекровь лишь ненадолго отвлеклась от уборки льна.

Тамара Кащей:
У меня свекруха родила в поле, забрала в передник и пришла домой.

Елена Тухто:
Сейчас не то время, чтобы женщины рожали в поле.

Первого ребенка Елена родила еще 18 лет назад, а эта малышка – в семье уже третья. Но, несмотря на опыт, многодетная мама ни разу не рассматривала вариант домашних родов, зная, что собраться в стрессовой ситуации и не навредить ни себе, ни ребенку она может лишь под контролем специалиста, а не подруги или члена семьи.

Елена Тухто:
Роды – непредсказуемый процесс. Последние, если бы не была оказана квалифицированная помощь, исход может быть непредсказуемый.

Лариса Пилецкая:
У меня вторые роды были самыми тяжелыми, и они были в больнице. Ребенка забрали в обсервационное отделение, многое мне не понравилось.

А вот Лариса Ивановна именно после негативного опыта в роддоме решила рожать только в ванной дома. Четверо из шестерых ее детей появились на свет в квартире, и женщине так было психологически легче: за все отвечала сама, вместе с тем, зная о последствиях: Лариса Пилецкая по образованию фельдшер. А вот супруг поначалу несколько переживал.

Лариса Пилецкая:
Пытался вызвать скорую, но я не сказала «нет». Это мой физиологический процесс, это мой выбор, и я должна решать, где мне это сделать!

Ольга Растуоргеува:
Боюсь, если бы он увидел весь процесс, который проходит во время родов, то не согласился бы, чтобы я еще рожала детей!

В этой семье все пятеро детей появились на свет в роддоме, но спорить с приверженцами домашних родов супруги не намерены. Ведь пока для кого-то важна квалифицированная помощь, для других– психологический комфорт – примерно 250 белорусок в течение года сознательно или нет, но родили своих малышей дома.

«ХХI век, а женщины рожают на дому, губят себя и своих деток»: запретят ли в Беларуси домашние роды на законодательном уровне

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