новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

ХК «Динамо-Минск» на домашней площадке уступил аутсайдеру западной конференции – рижским одноклубникам

20.01.2017 - 09:47

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» вернулось из дальневосточного турне и 19 января провело домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. «Зубры» принимали гостей из Риги, занимающих последнее место в турнирной таблице Запада.

Несмотря на неудачный сезон, хоккеисты из столицы Латвии дали минчанам бой, а решила все несдержанность «зубров». Рижане трижды забросили в большинстве (причем два раза при игре 5 на 3). Хозяева льда ответили лишь одной шайбой Степанова. 1:3 – неожиданное поражение минского Динамо.

Впереди у «зубров» три домашних матча. Ближайший – во вторник с «Автомобилистом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Аарон Палушай, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Мы должны играть намного лучше. У нас хорошая команда, но мы слишком поздно вошли сегодня в игру. Мы не устали после Владивостока, у нас был хорошо спланирован отдых, так что никаких оправданий. Сыграть сегодня хорошо не получилось.

Хоккейный матч

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Выезд хоккейного «Динамо» завершился во Владивостоке победой над «Адмиралом»
Выезд хоккейного «Динамо» завершился во Владивостоке победой над «Адмиралом»
Хоккейный матч
В очередном матче чемпионата КХЛ «Динамо-Минск» в Хабаровске уступило «Амуру»
Хоккейный матч
Чемпионат Беларуси по хоккею: в центральном матче тура «Юность» дома одолела «Гомель»
Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Республики Беларусь в программе «Простые вопросы»
Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Республики Беларусь в программе «Простые вопросы»
«Пришёл на первую тренировку. Ходил, ходил - упал»: юные хоккеисты о любви к спорту
Хоккейный матч
ХК «Динамо-Минск» в последнем матче домашней серии уступил ЦСКА – 1:3
Хоккейный матч
ХК «Динамо-Минск» прервал шестиматчевую победную серию, уступив дома «Северстали»
Мартин Миланов
Нападающий хоккейной команды Балкан Мартин Миланов на Рождественском турнире: вы хоккейное государство
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru