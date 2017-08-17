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ХК «Динамо-Минск» одолел «Ак Барс» на Кубке ЛЖД и сразится за третье место

17.08.2017 - 09:41

Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало первую победу на Кубке латвийских железных дорог – предсезонном хоккейном турнире с участием команд КХЛ. В первом матче, напомним, «зубры» проиграли хозяевам льда динамовцам Риги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После была неудача в игре с «Локомотивом», а вот 16 августа команда под руководством Горди Дуайера одолела хоккеистов казанского «Ак Барса». Причем по ходу матча минчане уступали в счете 0:2, однако благодаря дублю Ковыршина перевели игру в овертайм. Затем была серия буллитов, где точнее оказались «зубры». Итог – 3:2.

Динамо предстоит сыграть еще один матч на турнире. 17 августа минчане сразятся за третье место.

ХК «Динамо-Минск» одержал одолел «Ак Барс» на Кубке ЛЖД и сразится за третье место

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