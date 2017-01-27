ХК «Динамо-Минск» в очередном мачте чемпионата КХЛ дома разгромил «Югру»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. В четверг судьба свела «зубров» с одним из аутсайдэров Восточной конференции – «Югрой» из Ханты-Мансийска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».