ХК «Динамо-Минск» в очередном мачте чемпионата КХЛ дома разгромил «Югру»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. В четверг судьба свела «зубров» с одним из аутсайдэров Восточной конференции – «Югрой» из Ханты-Мансийска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. В четверг судьба свела «зубров» с одним из аутсайдэров Восточной конференции – «Югрой» из Ханты-Мансийска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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